Pourquoi la Chine entretient-elle le mystère autour de la disparition des chiffres du chômage des jeunes ?

Si l’on zoome sur le profil de ces jeunes au chômage, il s’agit principalement de jeunes urbains diplômés qui cherchent du travail dans le secteur des services.

Problème : "L’économie chinoise n’a pas d’emploi pour ces jeunes formés à destination du tertiaire", explique Marc Julienne.

Cette inadéquation entre le profil des diplômés et le marché du travail est le résultat d’une transition économique manquée amorcée dans les années 1980, note le chercheur d’IFRI. "Il y a 20 ou 30 ans, l’économie chinoise était basée sur la production manufacturière et les exportations. C’est d’ailleurs pour cela que la Chine était surnommée l’Atelier du Monde. Elle tournait grâce à une main-d’œuvre à bas coût, jeune et très nombreuse. Puis, il y a eu la volonté de transiter vers un modèle économique basé sur les services, la haute technologie et la consommation intérieure tout en misant sur la formation de sa population. Sauf que ce virage économique n’a pas eu lieu. En revanche, le système éducatif lui, a opéré cette transition. Résultat : il n’y a pas suffisamment d’emplois pour absorber les millions d’étudiants qui sont diplômés chaque année."

En 2023, environ 12 millions de jeunes Chinois ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur.

Un diplôme dont la discipline ne correspond généralement pas avec les secteurs en pénurie.

Pour preuve : les domaines qui embauchent le plus de jeunes Chinois aujourd’hui sont aujourd’hui l’hôtellerie et la restauration, l’éducation et les services à la personne.