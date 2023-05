Pourquoi la chasse aux ovnis nous fascine sur les réseaux sociaux ?

Les histoires d’ovnis nous passionnent et nous intriguent à la fois, mais attention, comme toujours sur Internet, les fake news et théories du complot rôdent.

14 milliards, c’est le nombre de vues que comptabilise le hashtag “OVNI” en anglais sur TikTok. Mais que valent les vidéos d’ovnis qui tournent chaque jour sur Internet ? Comment démêler le vrai du faux ?

Antoine Cousyn, spécialiste en la matière et membre actif du GEIPAN (Groupement pour l’Etude et l’Information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés), invité de L’Internet show, nous aide à y voir plus clair.