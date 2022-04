Pourquoi la Californie va-t-elle lâcher des millions de moustiques génétiquement modifiés ?

La Californie se prépare à lâcher des millions de moustiques génétiquement modifiés dans la nature, mais pour quoi faire ?

Tout comme la Floride en 2020, voilà que l’État de Californie, aux USA, va prendre des mesures contre les moustiques qui propagent des maladies via leurs piqûres. C’est la société britannique Oxitec qui a créé ce nouveau moustique génétiquement modifié qui a pour but de diminuer la population mondiale de moustiques Aedes aegypti, responsables de la propagation de maladies telles que la dengue, la fièvre chikungunya et la fièvre jaune.

Ces moustiques modifiés se reproduiront de manière normale avec les moustiques dans la nature mais toute progéniture femelle mourra. Selon Oxitec, cette solution permettrait de se débarrasser de 95% de cette population envahissante, sur base d’une expérience similaire dans une région du Brésil.