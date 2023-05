Pourquoi la bonne vieille disquette n’a pas (encore) dit son dernier mot

Inventée à la fin des années 60 par le géant de l’informatique IBM et disponible à la vente depuis 1971, la disquette n’est clairement plus à la pointe de la technologie.

Après avoir été grandement utilisée durant les années 80 et 90 afin de distribuer des logiciels, transférer des données et créer des sauvegardes, cette dernière est devenue obsolète et a été remplacée par les CDs, clés USB et autres disques durs externes, devenus plus abordables au fil du temps.

Pourtant, pour quelques usages très spécifiques, la disquette fait de la résistance et continue d’être utilisée. Par exemple, selon un article du magazine Wired, la disquette est toujours utilisée afin de mettre à jour les systèmes de deux 747-200 vieillissants (moins de 20 exemplaires en service à travers le monde) d’une compagnie aérienne de fret basée à Tbilissi, en Géorgie.

Aussi, certaines entreprises équipées d’onéreuses machines aux durées de vie longues, telles que des imprimantes de circuits imprimés, des oscilloscopes et des électrocardiographes continuent à s’approvisionner en disquettes afin de faire fonctionner ces équipements conçus à l’époque de l’usage massif de cette technologie.