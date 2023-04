Pourquoi l’or a-t-il à nouveau la cote auprès des particuliers et est-ce durable ? Les aspects positifs et négatifs du métal jaune

Dans le film ''La folie des grandeurs'' avec Louis de Funès où Yves Montand réveillait son maître avec quelques paroles bien choisies. Et puis un tintement de pièces d’or. ''Il est l'or se réveiller, Monseigneur, il est 8 heures". Faut croire que l’ordre s’est réveillé ces dernières semaines. La preuve, c’est qu’il s’échange aujourd’hui autour des 2000 $ l’once. La mesure de l’once, c’est 31 grammes l’or. Et donc, après avoir végété durant tout l’été dernier autour des 1600 $, l’once d’or a retrouvé son brillant, si je puis dire.

Alors d’abord, pour des raisons purement mécaniques, quand le dollar baisse, eh bien le métal jaune grimpe et vice versa. Or, c’est exactement ce qui se déroule en ce moment. Le billet vert, souvenez vous, avait atteint à un moment donné la parité avec l’or avec l’euro. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et lorsque le dollar chute, eh bien c’est simple, l’or brille un peu plus. Et puis l’autre argument que nous servent en tout cas souvent, où la plupart du temps les spécialistes, j’ai failli dire depuis que je suis né, c’est que l’or est la valeur refuge par excellence. Alors j’ai toujours un doute à ce propos, car l’actualité a montré des tas et des tas de cas de tensions géopolitiques et autres difficultés. Et pourtant, l’or n’avait pas bougé d’un iota. Et donc oui, l’or, valeur refuge, je pense que c’est plutôt un dogme religieux plutôt qu’une véritable vérité statistique. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui, les vendeurs d’or aux particuliers ont remarqué qu’avec les faillites de trois banques aux Etats-Unis et des questions qui se posent encore sur le véritable état de solidité de nos banques, eh bien, certains particuliers se disent tout de même, par prudence, qu’il faut avoir un petit peu d’or chez soi...