Pourquoi l'Italie fascine le rap français?

L'admiration que les rappeurs français vouent à l'Italie n'est pas à sens unique. Dans une interview accordée à Raplume, le rappeur italien Sfera Ebbasta (qui a déjà collaboré avec SCH et Lacrim, entre autres) a affirmé aimer énormément la scène rap francophone. "Je pense que la France et l’Italie sont comme des cousins. Le hip-hop français influence le hip-hop italien et la culture italienne influence le rap français. Nous sommes liés", a-t-il affirmé. Il s'est également montré élogieux envers une des figures de proue de "notre" rap game : "Booba est une légende dans toute l’Europe, pas seulement en France. Si tu es un artiste hip-hop et que tu viens d’Europe, que tu es né dans les vingt dernières années, c’est obligatoirement une légende. No cap."

Naturellement, de nombreuses connexions se sont faites ces dernières années. Rappeurs italiens et francophones croisent le fer de plus en plus régulièrement. En novembre, Bianca Costa avait été invitée sur le projet "Milano Demons" de l'Italien Shiva. Il y a aussi les différents MC's présents sur l'album "Cœur blanc" de Jul. On n'oublie évidemment pas les collaborations de Capo Plaza avec plusieurs acteurs importants de la scène rap francophone comme Leto, Ninho ou Koba LaD. Musicalement parlant, la relation est au beau fixe entre la France et l'Italie. Et, au vu de leurs derniers featurings, c'est parti pour durer.