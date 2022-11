Pourquoi l’inflation n’affecte-t-elle pas tous les Belges de la même façon?

Est-on plus victime de l’inflation lorsqu’on a moins de revenus ? La réponse n’est pas si simple. Il faut tenir compte des mesures et des aides correctives.

Il y a d’abord évidemment l’indexation automatique des salaires, qui fait que, bon an mal an, les revenus suivent la courbe du coût de la vie. Et il y a les mesures que les gouvernements ont décidées récemment pour faire face à la situation, qui atténuent et qui neutralisent même parfois cette augmentation des coûts. À commencer par le tarif social, qui plafonne les prix de l’énergie pour un quart des ménages belges.

Pour Charlotte de Montpellier, économiste chez ING, c’est un bon filet de sécurité pour les uns, mais pas pour les autres : en général, les plus pauvres n’ont pas vu leur prix de l’énergie augmenter autant que ce qu’on voit dans l’indice, donc les 63%. Et finalement, ce ne sont pas spécialement eux qui ont le plus d’inflation ressentie, mais ça peut être un ménage de la classe moyenne qui se retrouve dans un logement un peu plus grand, mais qui n’est pas bien isolé, et qui, lui, ne peut pas bénéficier du tarif social. Et donc, finalement, on ressent une inflation plus élevée que les 12% dans la moyenne des Belges."