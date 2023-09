Pourquoi l’industrie de la mode pollue-t-elle autant ?

L’histoire de la mode, c’est celle d’un énorme gâchis. Rien qu’en 2020, 150 milliards de vêtements ont été produits dans le monde, ce qui représente 18,75 vêtements par habitant. Nous achetons en moyenne 60% de vêtements de plus qu’il y a 15 ans, et les portons 36% moins longtemps. Bref, notre rapport à la mode est devenu boulimique. En clair : on aime, on prend, on met un peu, on s’en désintéresse, et puis on jette. Bienvenue dans le monde tout pourri de la fast fashion, représenté par des marques étendards que nous connaissons tous : Zara, Primark ou encore H&M.

Zara, par exemple, c’est 24 collections et 300.000 modèles par an. Des chiffres qui donnent le tournis, mais qui sont malheureusement déjà dépassés par les chiffres encore plus fous de ce que beaucoup appellent aujourd’hui "l’ultra fast fashion".

La marque chinoise Shein, par exemple, met en ligne 6000 nouveaux modèles par jour, soit quatre pas minutes. La cible ? Les jeunes de moins de 25 ans, majoritairement européens et nord-américains, que la marque bombarde d’essayages et de codes promo via Instagram, mais aussi et surtout TikTok. Des jeunes séduits par une collection qui se renouvelle sans cesse, au prix moyen de seulement 7 euros par vêtement.