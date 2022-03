Pourquoi l'huile glisse-t-elle sur les côtés de la poêle ?

Les aliments frits, même consommés avec modération, seraient néfastes pour le cœur Bien-être - Santé

Plus vous consommez de poulet, poisson et pommes de terre frits, plus vous courez le risque de développer une maladie cardiaque grave à long terme. C’est ce que révèle une nouvelle enquête scientifique, basée sur la méta-analyse de près de 20 études montrant que les aliments frits seraient associés à une hausse des maladies cardiaques et du risque d’accident vasculaire cérébral (AVC).