Pourquoi l'essence coûte-t-elle à nouveau plus cher que le diesel?

Vous l'avez peut-être remarqué si vous scrutez les panneaux de prix devant les pompes, depuis quelques jours, les prix du diesel sont régulièrement plus bas que ceux de l'essence. Ce sera particulièrement visible ce 2 juin où l'essence coûtera 12 centimes au litre de plus que le diesel. Pourquoi? Déclic a voulu y voir clair.

Quasiment une première depuis 2018

Petit flash-back. En 2015 le gouvernement Michel décide d'un tax-shift qui implique de revoir la fiscalité des carburants. Jusque là, les accises sur le diesel étaient plus basses que celles pratiquées sur l'essence. Le diesel était donc fiscalement avantagé par les autorités. Avec la réforme de 2015, le gouvernement fédéral harmonise les accises et il le fait de manière progressive jusqu'en 2018. Depuis lors, le diesel se vend au même prix et même, le plus souvent, un peu plus cher que l'essence.