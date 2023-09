Pourquoi l'Église a-t-elle imposé le célibat des prêtres ?

Toujours selon ses recherches, entre le 8e et le 10e s’opère une charnière sur la réflexion des mœurs des clercs : "On argumente en faveur de la chasteté des clercs pour des raisons économiques, pour mieux contrôler les successions ecclésiastiques, et pour valoriser le rite eucharistique […] qui ne peut être manipulée que par des mains pures".

Comme le souligne Isabelle Rosé, cette légation de Pierre Damien, a purifié, au nom du pape, les sacrements de prêtres qui avaient été souillés par l’hérésie. La papauté peut alors déployer son pouvoir, s’affirmer contre l’Église d’Orient et devenir un hyperpouvoir tel qu’on le connaît aujourd’hui : "Il s’agit d’affirmer la supériorité des clercs latins vis-à-vis des clercs grecs via la pureté sexuelle, liée à leur statut de continent perpétuel […]".

L’historienne conclut : "Avec l’hérésie sexuelle, la papauté construit son droit d’intervenir dans le monde chrétien. L’idée est de constituer une caste, un groupe fermé et dominant dont l’accès est soigneusement normé pour être isolé du reste de la société […] Il s’agit bien d’une volonté du pape d’affirmer son rôle et son pouvoir disciplinaire sur la hiérarchie cléricale […] Une stratégie qui est aujourd’hui le socle du catholicisme contemporain […] Aujourd’hui, la continence perpétuelle perdure au nom de la tradition, qui est l’héritage des siècles […] Il existe actuellement des faits d’actualité comme en Allemagne où des évêques souhaitent que la prêtrise soit davantage ouverte. Mais on voit bien que du côté de Rome, la question reste bloquée".



