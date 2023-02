Le décrochage scolaire n’a jamais été aussi élevé qu’en 2022. Pour être en décrochage, il faut être absent plus de 9 demi-jours sans justification. C’est le cas de plus en plus d’élèves, même plus qu’en période covid. Les écoles se sentent démunies face à cette situation qui touche tous les niveaux, la maternelle, primaires et secondaires.

Pourquoi l’école est désertée par tant d’élèves? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "C’est vous qui le dites".