Pourquoi l’avant-projet de décret sur l’évaluation des enseignants crispe-t-il ces derniers ?

Etre évalué par un supérieur direct, en l’occurrence le chef de l’établissement scolaire est-il de nature à inquiéter ? Les enseignants craignent-ils l’arbitraire ? "On peut le craindre, mais on peut le craindre dans l’enseignement comme on peut le craindre partout", réagit Patrice Verleye. Mais, ajoute-t-il, "dans le monde professionnel, on a des règles, des procédures. Dans l’enseignement, ça doit être la même chose ou ça doit déjà être la même chose". Pour lui, c’est "normal qu’à un moment donné on puisse porter une évaluation sur la profession des gens et la façon dont ils l’effectuent, mais tout doit se faire dans un cadre légal et normal". Les craintes, c’est "parce qu’on ne sait pas ce que c’est et qu’on n’a pas été habitué à ce genre de travail dans l’enseignement", ajoute Patrice Verleye.

Toute la difficulté serait de comprendre pourquoi et sur quoi il y a évaluation et quelles pourraient être les conséquences de l’évaluation. "Pour avoir discuté déjà de nombreuses fois avec les syndicats quand on voulait mettre en place des systèmes d’évaluation, que ce soit dans le monde de l’enseignement ou ailleurs dans la fonction publique, le premier réflexe des syndicats, c’est de se dire 'ok, si l’évaluation n’est pas favorable, que se passe-t-il ?', avant même de discuter de la philosophie, des étapes, des critères pour objectiver la démarche", souligne Mathieu Collette, de MyRHo.

L’essentiel serait de comprendre les objectifs de l’évaluation, de mesurer ce qui a été mis en œuvre par l’enseignant, de voir les résultats obtenus et de définir des plans d’action pour améliorer les pratiques professionnelles. Il faut "qu’on arrive à distinguer ça d’une sanction disciplinaire", estime Mathieu Collette. A cette condition-là, "on aura fait un grand pas", ajoute-t-il.

Cela n’empêchera pas des agents qui n’ont jamais été évalués de s’inquiéter de leur future nouvelle évaluation. D’où l’importance de communiquer avant, en interne, sur les tenants et aboutissants de cette évaluation.