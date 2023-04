Pourquoi l’Australie et Israël peuvent participer à l’Eurovision ?

Lorsque l’Eurovision pointe le bout de son nez, de nombreux commentaires apparaissent sur les réseaux sociaux de la part d’internautes qui tentent tant bien que mal depuis des années de comprendre toutes les règles de ce plus grand concours de la chanson.

Bon, on vous l’accorde, il y a vraiment de quoi s’y perdre.

Mais parmi toutes les questions sur les règles du concours, une en particulier revient systématiquement et nous oblige même à nous replonger dans nos cours de géographie. Cette question est : "Pourquoi des pays comme l’Australie et Israël participent au concours alors que ce dernier s’appelle EUROvision ?" On vous explique…