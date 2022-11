Pourquoi l’attribution des numéros INAMI n’est-elle pas adaptée chaque année en fonction de nos besoins ?

En effet jusqu’à présent, et malgré la mise en place de différents examens (examen d’entrée, examen en fin de première année ou examen de fin de bachelier), les étudiants en médecine, trop nombreux, n’étaient pas sûrs d’obtenir un numéro INAMI à la fin de leur cursus. Une aberration à laquelle le gouvernement fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles répondent de deux manières : à la fois en appelant les Régions et communes en pénurie à promouvoir la création de maisons médicales et autres systèmes qui permettraient d’attirer de nouveaux médecins généralistes, et à la fois en instaurant un concours d’admission aux études de médecine et de dentisterie dès la rentrée académique 2023-2024.

Un concours qui change de l’examen mis en place en 2017 puisqu’il ne prendra plus en compte le nombre de réussites mais bien le nombre de numéros INAMI disponibles en fin de parcours.

En effet, comme nous l’indique le cabinet de la ministre, cette solution n’a pas pour but de restreindre davantage l’accès aux études de médecine, mais bien d’une part de garantir aux étudiants (dont le nombre dépend des quotas de numéro INAMI et du numéro de déperdition qui couvrira le nombre supposé d’étudiants qui ne termineront pas leur cursus) la remise d’un numéro INAMI à la fin de leur parcours, et d’autre part de garantir à la population une offre médicale adéquate et de qualité.