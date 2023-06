Pourquoi Julia Vignali quitte-t-elle "Télématin" pour "Affaire Conclue" ? L’animatrice revient sur les raisons de son départ

Si Julia Vignali se réjouit de pouvoir bientôt retrouver des horaires de travail plus classiques et une vie de famille plus équilibrée, elle précise néanmoins que ce ne sont pas les contraintes de la matinale qui l’ont amenée à accepter la proposition de France Télévisions :

"Ce qui a motivé ma décision, c’est une formidable opportunité qui s’est présentée. […] En toute honnêteté, je ne l’ai pas prémédité du tout. Pour moi, j’étais repartie pour un an avec Thomas", explique-t-elle.