"Pourquoi je vis" : (re)découvrez le biopic sur Grégory Lemarchal

Le téléfilm exceptionnel sur la vie de Grégory Lemarchal, ce jeune artiste dont le destin a chamboulé des millions de fans, revient sur La Une. Une coproduction RTBF à (re)voir le mercredi 27 avril à 20h20.

Décembre 2004, Paris. Grégory Lemarchal remporte la Star Academy en direct devant plus de dix millions de téléspectateurs. Printemps 1985, Pierre et Laurence Lemarchal découvrent que leur enfant est atteint d’une maladie incurable : la mucoviscidose… Entre les deux, l’histoire d’un gamin pas comme les autres, l’histoire d’une voix, d’une présence, d’un supplément d’âme, d’un combat de chaque instant. Entre les deux, c’est l’histoire de Gregory qui s’écrit à la première personne. C’est Pourquoi je vis.

Cette fiction biographique consacrée au chanteur a été tournée et réalisée par Laurent Tuel début 2020 et a été approuvée par les proches du défunt. Le film, à découvrir en deux parties, revient sur son parcours et son combat contre la maladie.