Pourquoi il y avait bien hors-jeu sur le premier but du Mondial inscrit par l’Équateur face au Qatar

Trois petites minutes de jeu et déjà une première polémique à la Coupe du monde 2022. Dimanche, en fin d’après-midi, le Qatar affrontait l’Équateur pour l’ouverture de son Mondial. Alors qu’Enner Valencia, attaquant star de La Tri, pensait inscrire le premier but de la tête, Monsieur Orsato, aidé par la VAR, en a décidé autrement. Les réseaux sociaux se sont rapidement emparés de l’affaire, criant au scandale. Et pourtant… il y avait bien hors-jeu !

Troisième minute de jeu, coup-franc pour l’Équateur. Estupinan envoie un long ballon dans le rectangle qatari pour son coéquipier défensif Torres, qui remporte son duel avec Al Sheeb, portier du Qatar parti à la chasse aux pâquerettes. Le ballon atterrit alors sur la tête d'Estrada, qui remet pour Torres. Ce dernier réalise ensuite un superbe centre pour Valencia qui pense inscrire le premier but du Mondial.

Dans un premier temps, l’arbitre de la rencontre valide le but, avant d’être interpellé par la VAR. Après une grosse minute, l’arbitre décide d’annuler le but pour un curieux hors-jeu. Un hors-jeu pourtant bien réel. Lorsque Torres prend le meilleur sur Al Sheeb de la tête, Estrada, à la réception du second ballon, a sa jambe derrière le gardien. Comme le stipule le règlement, il faut deux joueurs adverses plus proches du but que l’attaquant pour que celui-ci ne soit pas hors-jeu. Dans ce cas-ci, il n’y a qu’un joueur qatari qui couvre le gardien. Il y a donc bel et bien hors-jeu.