Pourquoi il ne faut pas faire de graffitis sur les murs du Colisée ?

Car le Colisée, comme tous les autres monuments de notre héritage culturel à travers le monde, n’est pas éternel. Un jour, que ce soit dans plusieurs siècles ou plusieurs millénaires, il ne restera presque rien du symbole italien. La préservation de ces bâtiments, pour qu’ils puissent être visibles le plus longtemps possible par les générations futures, passe aussi par un comportement raisonné et respectueux.

Vous souhaitez laisser une trace de votre visite dans le temps ? Eh bien une simple photo ou un récit écrit de votre voyage sont encore les moyens le plus efficaces pour ce faire. Les fonds photographiques et les archives de voyages, parfois vieilles de plusieurs siècles, sont des mines d’informations bien plus précieuses pour les futurs historiens et historiennes que ne le seront jamais quelques gravures dans une brique. Que vous soyez le futur Victor Hugo ou non.