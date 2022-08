Pourquoi il ne faut jamais utiliser le navigateur interne d’un réseau social

Ici, les développeurs de TikTok auraient utilisé de petits scripts dédiés, souvent sous la forme de code JavaScript. Cela signifie qu'en cliquant sur un lien dans l'application, la page apparaît dans un navigateur interne dédié et que, dès lors, les données que vous saisissez (mots de passe, adresses, numéros de cartes bancaires...) peuvent être malencontreusement collectées.

TikTok se défend et prétend qu'en fait ces scripts sont là pour dépanner l'application en cas de crash. Difficile à croire.

Outre TikTok, d'autres réseaux sociaux, à commencer par Facebook, Messenger et Instagram, seraient aujourd'hui capables de collecter des informations, au nez et à la barbe de leurs utilisateurs. En revanche, Snapchat serait, de ce point de vue, beaucoup plus sain.

D'une manière générale, mieux vaut n'utiliser sur son smartphone qu'un navigateur, celui que l'on a défini par défaut et régulièrement mis à jour afin qu'il ne soit pas vulnérable à une éventuelle faille de sécurité. A noter qu'en fouillant bien dans les paramètres de certains réseaux, comme Facebook, il est possible de choisir d'ouvrir les liens en externe, sur son navigateur par défaut, de préférence Chrome, Firefox ou Safari.