Pourquoi il “manque” des étages dans certains hôtels ?

Si tu as déjà beaucoup voyagé dans ta vie, tu as peut-être logé dans un hôtel où il “manquait” des étages. C’est ce qui m’est arrivé à Taipei. Ma chambre était située au 16e étage sauf que j’étais en fait au 12e étage.

L’explication est très simple : les étages 0,4,13 et 14 n’existent pas et voici pourquoi. Premièrement, à Taïwan (et c’est aussi le cas aux États-Unis par exemple), le rez-de-chaussée qu’on considère comme l’étage 0 en Belgique, est considéré comme le 1er étage. Il n’y a donc pas d’étage 0.

Pour le 13e étage, c’est un peu comme chez nous. Le 13 porte-malheur donc dans certains buildings, on ne met pas de 13e étage et comme ça tout le monde est content.

Concernant le 4e et le 14e étage, c’est aussi une affaire de superstition mais liée à la langue chinoise. En chinois, le chiffre 4 qui s’écrit 四 (sì), se prononce presque de la même manière que le mot “mourir” qui s’écrit 死 (sǐ). Le chiffre 4 et tous les nombres dans lesquels on entend la prononciation du 4 portent donc malheur et donc, les étages correspondant se retrouvent souvent rayés de la liste dans les buildings.

Alors ce n’est pas le cas dans tous les immeubles là-bas, les nouvelles constructions notamment ont souvent un 4e, un 13e et un 14e étage, mais cette tradition de faire disparaître certains étages reste tout de même assez répandue. Tu savais ça toi ?

