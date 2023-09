La saison 1 diffusée il y a deux ans a été un beau carton populaire et critique. Une communauté de fans s'est rapidement construite autour des Berthet. Les réactions sur les réseaux sociaux ont notamment été très positives, mentionnant surtout le côté très attachant et humain des personnages. Autre signe du succès de Baraki : les critiques positives en dehors de nos frontières, comme en France ou au Luxembourg, et la diffusion de la série sur d'autres chaînes et plateformes.

La saison 2 de Baraki est de retour depuis le 2 septembre : un épisode chaque samedi soir en TV sur Tipik à 20h05. L’intégralité de la série est aussi à binge-watcher sur Auvio.