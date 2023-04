Pourquoi “Grease” reste un phénomène de pop culture

Une nouvelle série inspirée par l’histoire des Pink Ladies débarque bientôt. L’influence culturelle du film ne semble pas s'essouffler, même 45 ans plus tard. Pourquoi est-ce que l’histoire d’amour entre Sandy et Danny continue de fasciner aujourd’hui ? On regarde ça de plus près.

Dans toutes les fêtes d’halloween, il y a toujours (au minimum) un couple qui se déguise en Sandy et Danny. Au karaoké, impossible de passer à côté du mythique “You're The One That I Want”. De nouvelles adaptations de cette romance estivale paraissent fréquemment.

45 ans après sa sortie, Grease continue d'exercer une influence musicale, artistique et culturelle. Et ce n’est pas près de s’estomper : une nouvelle série inspirée par l’univers de Rydell High débarque en avril en streaming. Avec ses vestes roses, son univers rétro et ambiance rock’n’roll, The Rise of the Pink Ladies retrace l’histoire du groupe des jeunes filles. On décortique trois raisons pour lesquelles ce film, adapté de la comédie musicale de 1972 à Broadway, reste culte.