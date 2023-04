Pourquoi Google interrompt le chantier de son campus massif dans la Silicon Valley ?

D’après la chaîne locale KRON4, le nouveau site devait permettre la création de 25.000 emplois dans la région et apporter 155 millions de dollars de revenus à San José. Alphabet, la maison mère de Google avait obtenu le permis de construire en juin 2021. Le chantier devait commencer en 2023 et durer une décennie, selon Mercury News.

Actuellement, le site est "essentiellement une zone de démolition qui risque de devenir une verrue dans le paysage sur le long terme", note CNBC. Le groupe, qui comptait plus de 190.000 employés dans le monde fin 2022, a annoncé en janvier la suppression d’environ 12.000 postes (un peu plus de 6% de ses effectifs totaux), dans la foulée de plans sociaux similaires chez Amazon, Meta et Microsoft.