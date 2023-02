Pourquoi Godzilla est-il le monstre le plus redoutable du cinéma ?

On ne le présente plus : Godzilla est dinosaure d’apparence effrayante doté d’une dentition à faire pâlir les plus vaillant·e·s héros/héroïnes. Inspiré de divers reptiles préhistoriques, il est gigantesque (entre 100 et 120 mètres de haut), il mute, a des écailles rugueuses et une queue dentelée (#grosseambi). Sa caractéristique ? Son rugissement qui, contrairement à son apparence, est resté identique d’un film à l’autre.

Selon les fan·e·s, la transformation physique de Godzilla peut s’expliquer par le fait que les créatures géantes comme lui sont en constante évolution à cause des radiations nucléaires.