Pourquoi "Friends" captive encore les ados ?

Les conceptions différentes

Il y a d’énormes différences entre l’époque de la série et celle de nos jeunes. Un grand nombre de propos, blagues et autres, faits à l’époque ne pourraient plus être tolérés par une génération aussi éveillée que celle des jeunes actuelles.

Cependant, elle reste ouverte à la série car les propos sont cadrés comme étant d’une autre époque. Loin d’être cautionnés pour autant, ces sujets provoquent des débats sur les réseaux sociaux, ce qui crée de la discussion sur la représentation de la diversité, la grossophobie, le sexisme, l’homosexualité…