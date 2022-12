Pourquoi Frédéric Vasseur, nouveau patron de Ferrari, est l’homme qu’il faut à la Scuderia ?

Frederic Vasseur est un habitué des titres dans toutes les catégories de monoplace. Il a triomphé partout où il est passé. Au début des années 2000, le français fonde l’écurie ART Grand-prix avec Nicolas Todt (fils de Jean Todt et actuel manager de Charles Leclerc). Ils mettent en place l’une des structures les plus redoutables des catégories inférieures : 7 titres pilotes en GP3 (devenu Formule 3) et 6 couronnes pilote en GP2 (devenu Formule 2) jusqu’aujourd’hui.



"Fred" comme l’appelle le paddock fait figure de dénicheur de talents. Le français a mis sur les rails et fait triompher plusieurs stars de la F1. C’est lui qui a lancé un certain Lewis Hamilton en F3 avec qui il a été champion dans la catégorie ainsi qu’en GP2 en 2006. Nico Rosberg (champion GP2 2005) a également évolué sous les ordres de Vasseur, tout comme notre compatriote, Stoffel Vandoorne titré avec lui en GP2 lors de la saison 2015.



On ne compte plus les pilotes du plateau actuel de F1 passés entre les mains du sympathique chef d’équipe. George Russell (Mercedes), Nick De Vries (Alpha Tauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine) et Charles Leclerc (Ferrari). Tous ont évolué dans le team ART, tous y ont décroché un titre. Fred Vasseur a également eu sous ses ordres Sebastian Vettel en F3.



Le team principal connaît donc les clés du succès. Mais forcément, diriger une équipe de Formule 1 n’est pas comparable. La taille n’est pas la même, les enjeux sont différents, l’aspect très politique des relations aussi (encore plus chez Ferrari), mais il n’empêche Vasseur est bel et bien un homme à succès.



En Formule 1, le Français a effectué un passage très éphémère d’une saison chez Renault en 2016, mais les divergences de points de vue ont mis un terme précoce à la relation. Vasseur a ensuite pris la direction de Sauber devenue Alfa Romeo, l’équipe qu’il dirigeait jusqu’aujourd’hui. Dans la structure suisse, il a dû reconstruire tout un groupe à son arrivée. Sous sa direction, l’équipe est passée de la dernière place du championnat constructeur en 2017 au 6e rang après la saison 2022.

Vasseur possède le leadership nécessaire pour mettre de l’ordre chez Ferrari. Un caractère fort agrémenté d’une touche humaine particulièrement appréciée. Et puis, le Français sait de quoi il parle : durant sa carrière, le nouveau boss Ferrari a touché à presque tous les métiers de la piste, et ne vit que pour la course automobile loin des paillettes de la Formule 1.