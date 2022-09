Pourquoi faut-il visiter Campo Maior au Portugal ? Luana Fontana vous répond

Dans le 6/8, Luana Fontana, vous emmène à la découverte de la ville de Campo Maior. Située dans L’Alentejo au Portugal, Campo Maior est au niveau de Lisbonne mais à la frontière de l’Espagne.

Le château

Luana commence son périple par le château de la ville. Récemment rénové, ce grand château est un vestige de l’excellent système défensif de la ville. Situé à la frontière de l’Espagne, ce château était très utile au 13e siècle, puisque l’Europe n’existait pas et que le Portugal et l’Espagne se faisaient souvent la guerre.

Aujourd’hui, vous pouvez visiter le château et découvrir comment ils vivaient à l’époque, ce qu’ils mangeaient, etc. Tout a été rénové avec des infrastructures modernes, il y a même de la réalité virtuelle pour découvrir le village.

L’église

Et justement dans le village, il y a la fameuse église de la Matriz, qui occupe une place centrale dans la ville. Ils ont mis 76 ans à la construire et la construction s’est terminée en 1646. Avant elle, l’église du village était située à l’intérieur du château.

La Chapelle des os

Mais ce qui est vraiment très insolite c’est ce qui se trouve à côté de l’Eglise, il s’agit de la Chapelle des os. C’est une toute petite chapelle qui a été construite avec de vrais os de 800 humains. Un lieu très glauque et fascinant en même temps, qui attire les touristes du monde entier.

Pour l’histoire, en 1732, il y a eu des éclairs très puissants sur le château. Et les éclairs ont touché de la poudre à canon et tout a explosé. Ça a tué toutes les personnes qui travaillaient ou vivaient dans les environs et plus de la moitié de la population de la ville est morte à ce moment-là. Et en 1766 ils ont décidé de créer cette chapelle en hommage aux victimes. Ce n’est pas le lieu le plus joyeux mais il faut vraiment le voir.

Le vignoble

Autre lieu incontournable, le vignoble Adega Mayor. Ouvert en 1997, ce vignoble possède 200 hectares de vignes, tous les raisins sont récoltés à la main. La particularité de ce vignoble, c’est que la cave n’est pas en sous-sol. Et pour arriver à garder 14 à 20 degrés l’architecte a pensé des murs qui font 1 m d’épaisseur ainsi qu’une pataugeoire sur le toit pour que l’eau soit un barrage au soleil.

La fête des fleurs

Et une fois tous les 4 ans, pendant 1 semaine toutes les rues de Campo Maior sont décorées avec des fleurs en papier que les habitants fabriquent pendant un an. C’est une fête très connue à l’international et elle aura lieu l’été prochain, en août.