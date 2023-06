Pourquoi faut-il se méfier de la lumière bleue ?

Nous sommes actuellement plus exposés à la lumière bleue que nos ancêtres pour deux raisons :

Les ampoules LED à spectre discontinu sont de grandes pourvoyeuses de lumière bleue, plus que les lampes à incandescence qu’on ne peut plus acheter Les écrans de tablette, ordinateur et téléphone portable sont tous de grands émetteurs de lumière bleue

" En un mot comme en cent, nous sommes plus soumis à ces ondes lumineuses que nos ancêtres qui s’éclairaient à la bougie ou aux lampes à filament. ", s’exclame Fabrizio Bucella.

La lumière bleue est plus agressive et peut endommager le cristallin du globe oculaire qui jaunirait. On parle alors d’une maladie de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Le véritable risque est un autre : la lumière bleue perturbe le rythme circadien. Circadien vient du latin circa diem, qui signifie environ un jour. Il s’agit de notre horloge interne qui fonctionne sur une durée un peu plus longue que la journée de 24 heures. Prenons un exemple simple : on lit un article sur son téléphone avant d’aller dormir et on ne dort pas bien parce qu’on a reçu un "shoot" de lumière bleue au mauvais moment.