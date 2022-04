Pourquoi faut-il s’attendre à plus de publicités dans vos jeux vidéo ?

Pourtant, la publicité n’est pas forcément synonyme de plaintes chez les joueurs, il suffit de regarder les simulations sportives pour s’en rendre compte. A l’image des vraies rencontres sportives, les terrains de ces jeux sont remplis d’annonces publicitaires, mais cela n’a aucun impact sur l’immersion ou le gameplay et passe (presque) inaperçu.

On peut même extrapoler et se demander si des intégrations de panneaux publicitaires (et donc d’emplacements pubs monnayés) dans des jeux comme GTA ou The Last of Us seraient si dérangeantes.