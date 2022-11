Pourquoi faut-il regarder " Five days at Memorial " ? L'avis d'Hugues Dayez

La chanteuse Rina Sawayama sera t-elle la future star des stades ?

En attendant, ne faut-il pas la découvrir à l’Ancienne Belgique ? Pourquoi la série " Five days at Memorial " offre-t-elle un éclairage passionnant sur l’ouragan Katrina ? Pourquoi Daan est-il un vrai Belge ? Comment Eddie Redmayne fait-il oublier son pénible personnage des " Animaux fantastiques " dans " The good nurse " ? Pourquoi faut-il suivre Jenny Alien qui chante " Hard attack " ?

Comment un documentaire raconte-t-il l’immense et scandaleuse supercherie du best-seller " Survivre avec les loups " ? Comment le clown triste Puddles Pity Party offre-t-il une ballade émouvante dans le nouveau clip de Noël des magasins John Lewis ?

Toutes les réponses à ces questions sont dans " La semaine des 5 heures "