Pourquoi faut-il éviter de partager vos cartes d'embarquement sur les réseaux sociaux ?

Vous partez en vacances, vous êtes heureux, et en attendant d’embarquer, vous vous dites qu’une petite photo de votre ticket d’avion, glissé dans votre passeport, sera un joli moyen de signaler à vos followers que vous vous apprêtez enfin à profiter de vos congés.

Cette petite technique qui, il faut bien l’avouer, permet également de faire indirectement des jaloux, on l’a tous faite au moins une fois. Pourtant, elle n’est pas sans danger. En effet, comme l’explique Amir Sachs, fondateur et PDG de la société de cybersécurité et d'informatique Blue Light IT, il n’est pas nécessaire d’avoir accès à l’entièreté du ticket pour obtenir des informations sur votre vol ou vos données personnelles.

"En utilisant le PNR (Passenger Name Record, soit les données des dossiers passagers) et votre nom de famille, un pirate informatique peut avoir un accès complet à vos informations de réservation, ce qui lui permettra d'accéder à votre numéro de téléphone, à votre adresse électronique et à vos informations de contact en cas d'urgence", met en garde l’expert.

Si vous prenez souvent l’avion, les données liées à vos Miles sont également très importantes. "Votre numéro de grand voyageur, votre nom et votre PNR sont précieux pour l'usurpation d'identité et permettent des fraudes telles que l'ouverture de comptes de cartes de crédit ou des achats non autorisés", explique Josh Amishav, fondateur et PDG de la société Breachsense, spécialisée dans la surveillance des atteintes à la protection des données. "Les pirates peuvent utiliser des techniques d'ingénierie sociale, en se faisant passer pour des représentants de compagnies aériennes, afin de vous inciter à révéler davantage de données personnelles. Ils peuvent également créer des tentatives d'hameçonnage ciblées en utilisant les informations de votre carte d'embarquement, ce qui vous amène à cliquer sur des liens malveillants ou à partager des données sensibles".

Mais ce n’est pas tout. Des experts de Norton conseillent également de limiter l’impression de vos tickets. "Pensez à utiliser une carte d'embarquement mobile pour vous assurer qu'aucune copie physique ne sera laissée dans la poche de votre siège d'avion, dans la zone d'embarquement ou dans un autre endroit où les escrocs pourront facilement s'en emparer", explique Kevin Roundy, chercheur et directeur technique principal pour la marque de cybersécurité Norton.

Enfin, une publication sur les réseaux sociaux peut également indiquer que vous serez absents et/ou moins vigilants. "Vous informez les escrocs que vous êtes sur le point de partir en vacances, ce qui signifie que vous pourriez être moins vigilants dans la vérification de vos comptes bancaires pour toute activité inhabituelle. De plus, en faisant savoir que vous êtes en vacances, vous indiquez également que vous n'êtes pas chez vous, ainsi que les dates de votre absence, ce qui expose votre domicile à des menaces de sécurité physique telles que les cambriolages", poursuit Kevin Roundy.

Bref, pour des vacances tranquilles, réfléchissez bien à tout ce que vous partagez en ligne, et limitez vos publications aux amis proches. On n’est jamais trop prudents.