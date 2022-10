Pourquoi faut-il bien mastiquer ses aliments ?

Et le plaisir dans tout ça ?

Justement, quand on mâche, on génère plus de plaisir, car les papilles gustatives ont le temps de faire leur job, d’assimiler tous les goûts qui lui sont offerts, d’autant que les goûts évoluent durant la mastication pour offrir davantage de saveur et d’arômes donc on fait comme les bébés, on savoure lentement.

Et au niveau bucco-dentaire

Si vous ne vous servez pas suffisamment de vos dents, vous risquez aussi de créer une inflammation, qui peut causer un déchaussement, et une prolifération bactérienne aussi en plus de tous les soucis digestifs déjà mentionnés.

Selon certaines études, il faudrait mâcher 20 fois chaque bouchée. Trois crocs ne suffisent pas. Pour être sûr que vous ayez mâché suffisamment, dites-vous que la consistance dans votre bouche doit être proche de la bouillie et qu’une bouchée mérite certainement d’être mâchée 10 fois au moins. On ne va pas non plus se mettre à compter mais un repas ne peut pas durer moins de 20 minutes Pour que les signaux de satiété arrivent, il faut compter 20 minutes, et donc ça, c’est déjà un bon repère.

On prend le temps entre 2 bouchées, quitte à poser la fourchette pendant qu’on mâche.

Ce qui est également important, et ça des études le prouvent, c’est d’être présent, conscient de ce qu’on mange, donc pas de repas devant l’ordi ou sur son téléphone, encore moins s’il s’agit de boulot.

On consommerait d’ailleurs 25% de plus que nos besoins en mangeant dans le bruit et l’agitation.