Pourquoi faut-il aller voir Rumba la vie avec Franck Dubosc ?

Ce matin dans Le 8/9, Stan vous présente les trois sorties cinéma de la semaine. Et parmi elles, Stanislas Ide a un coup de cœur pour Rumba la vie, un film de Franck Dubosc.

Rumba la vie est un film réalisé par Franck Dubosc qui est étonnamment doux et tendre. C’est l’histoire d’un homme quinquagénaire qui apprend qu’il va mourir. Et il a une fille qu’il a abandonnée 25 ans plus tôt et qu’il souhaite revoir. Sa fille est prof de danse et Tony, le protagoniste, va s’inscrire à ses cours de danses et cela donne un film très touchant. On s’attend à une comédie française pleine de clichés avec un quiproquo sur l’identité du père et des blagues un peu lourde et ce n’est pas du tout le cas.

Et même si on rigole beaucoup en regardant ce film, on est aussi très ému. Stan confie avoir versé une petite larme à la fin.