Pourquoi faut-il absolument voir Cymande au Dour Festival ?

C'est la fin d'une longue injustice : un demi-siècle passé à l'ombre du succès. Fringants septuagénaires, les survivants de Cymande récoltent - enfin - les fruits de trois albums plantés au début des années 1970. Chargés d'envies soul-funk, de traditions caribéennes, de préceptes rastafaris et de jazz, ces trois disques se classent désormais au rang des ouvrages les plus influents de l'histoire. Récemment, un documentaire intitulé "Getting It Back: The Story of Cymande" est d'ailleurs venu remettre les pendules à l'heure. Dans le rôle des horlogers, Cut Chemist, Khruangbin, Loyle Carner ou Mark Ronson ne tarissent pas d'éloges à l'égard de ce groupe. Essentiel.