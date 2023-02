Pourquoi faut-il absolument aller voir le nouveau spectacle Starmania en mai à Forest National ?

Avant de venir à Bruxelles, le spectacle a déjà performé 6 mois à Paris dans des salles à chaque fois complètes. Et le résultat est époustouflant : une mise en scène très réussie et pleine d’idées, une partition musicale encore plus rock qui fonctionne parfaitement, une intrigue épurée et plus lisible, des lumières à tomber à la renverse, de jolis clins d’œil à Michel Berger et France Gall et des moyens énormes : 18 camions semi-remorque pour la tournée.

Starmania, c’est une galaxie de personnages et un spectacle ultra-visionnaire qui parle de la violence urbaine, des attentats, du monde médiatique et ses dérives, et qui préfigure les émissions de télé dans lesquelles les candidats rêvent de devenir star.

Ce sont enfin des chansons qui ont traversé le temps : Le blues du businessman, Les uns contre les autres, Le monde est stone, SOS d’un terrien en détresse, Un garçon pas comme les autres, Besoin d’amour, Quand on arrive en ville… Le spectacle accrochera aussi bien les adolescents que toutes les générations qui ont été bercées par ces chansons.

Ce sont les 12, 13 et 14 mai que Starmania fait son retour à Forest National. Toutes les infos et les réservations sont à retrouver sur le site internet de la salle.