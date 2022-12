Pourquoi faire un don rend heureux ?

"Une étude réalisée en Suisse a mis en avant le fait qu’il existe une explication neurologique avec un lien direct entre la générosité et ce sentiment de bien-être et de bonheur. Pour ce faire, deux groupes ont été formés, ils recevaient chacun de l’argent et une fois face aux chercheurs, ils devaient s’engager à garder cet argent ou bien à le redistribuer. Et pour le groupe qui s’engageait à donner, rien que par le fait de s’engager, on observait le circuit de la récompense et la zone de plaisir s’activer. Donc rien que la promesse de don active déjà ces récepteurs !" explique notre experte.