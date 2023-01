Quels sont les bénéfices du HIIT, ce type d’exercices de cardio intenses ?

Dans le 6/8, Helena Roosen, chroniqueuse et kinésithérapeute, vous dévoile les bénéfices du HIIT (Haute Intensité Intervall Training) par rapport au cardio long.

Qu’est-ce que le HIIT ?

C’est un entraînement en haut intensité avec des intervalles de périodes d’effort intense entre coupées par des périodes de repos.

Comment on le pratique ?

Vous pouvez faire du HIIT en courant, il suffit d’accélérer la course pendant 30 secondes et ensuite marcher ou trottiner 30 secondes. Le temps d’exercice et de repos est à définir en fonction de votre niveau. Si vous êtes débutant, vous aller faire un exercice en haute intensité 30 secondes suivi de 1 minute de repos. Un sportif avancé pourra effectuer 45 secondes de haute intensité suivie de 15 secondes de repos.

Combien de temps il faut le faire pour que ce soit efficace ?

Répétez ce cycle pendant 15 à 20 minutes. Vous aurez beaucoup de bénéfices à faire du cardio en fractionner c’est-à-dire en alternant une période de haute intensité (sprint) suivie par une période de repos actif (marche, trottiner).

Quels sont les avantages du HIIT ?

Le HITT a un impact positif sur la graisse viscérale, étant la graisse située au niveau de l’abdomen, sous la paroi musculaire, autour des organes. C’est plutôt une bonne nouvelle de s’en débarrasser car avoir un taux élevé de graisse viscéral est dangereux pour la santé.

On constate une amélioration de la sensibilité à l’insuline après des séances de HIIT. La sensibilité à l’insuline est l’un des meilleurs marqueurs pour la santé et la prévention des maladies. C’est la capacité de l’organisme à réguler, utiliser et disposer du glucose dans le sang.

Et le plus gros avantage du HIIT est que 20 minutes suffisent pour bénéficier des effets positifs, c’est donc un gain de temps remarquable.