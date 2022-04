Pourquoi "Fahrenheit 451", le film culte de François Truffaut, a failli ne jamais exister

Fahrenheit 451, le seul film en langue anglaise de l'œuvre de François Truffaut, s'est avéré être très compliqué à monter pour le réalisateur. Ce film culte est à revoir le mercredi 13 avril à 20h40 dans Classic Ciné sur La Trois.

Après l'énorme succès des 400 coups et de Jules et Jim, le metteur en scène français veut s'attaquer à un projet très ambitieux : l'adaptation du célèbre roman de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Il achète les droits du livre et souhaite s'associer à des Américains pour tourner le film en anglais. L'écriture du scénario implique un énorme travail d'adaptation qui épuise quatre scénaristes. Mais c'est surtout le financement du projet qui pose problème.

Alors que le temps passe, François Truffaut décide de tourner un autre film en 1964, La Peau douce, qui ne réunit pas les foules. Cet échec est un nouveau coup dur dans la production de Fahrenheit 451 dont le tournage est encore repoussé à l'été 1965. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Alors que le producteur Lewis Allen redonne un coup de boost au projet, le réalisateur perd son acteur principal : Terence Stamp. Le comédien est en effet vexé que son rôle soit finalement moins important que celui de Julie Christie.