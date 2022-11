Pourquoi et comment s’étirer après la marche ou la course à pied ?

Depuis le confinement, de plus en plus de personnes pratiquent la marche ou la course à pied. La plupart oublient de bien s’échauffer et aussi de bien s’étirer. Dans le 6/8, Helena Roosen vous explique quoi faire après une randonnée ou une sortie de course à pied.

Ne pas s’étirer peut provoquer des raideurs et des déséquilibres musculaires, ce qui risque de créer des blessures par la suite. S’étirer fait partie de la prévention et ça fait un bien-être fou, un retour au calme après l’effort. Mais que faut-il étirer, et comment ?

Les mollets : les muscles des mollets participent à la phase de propulsion dans la course à pied, il est important de les étirer. Il faut garder un mollet souple et tonique.

Les ischio-jambiers, à l’arrière de la cuisse : si vous n’arrivez pas à toucher votre pied, ce n’est pas grave, le but est de garder le dos bien droit et sentir que ça tire à l’arrière de la cuisse et du genou.

Les quadriceps, à l’avant de la cuisse : toujours se tenir bien droit, avoir les genoux collés, bien respirer. Il n’y a pas besoin de se faire mal.

Attention : un étirement doit être lent et se faire en douceur.