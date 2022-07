Pourquoi et comment les abeilles font-elles du miel ?

Le miel est généralement fabriqué à partir de nectar, un liquide sucré composé d’eau, de fructose, de glucose, d’acides aminés et de protéines, produit par les fleurs pour attirer les abeilles et répandre leur pollen. La butineuse récolte le nectar puis le conserve dans son jabot (une espèce d’estomac à miel) où des enzymes vont décomposer les sucres complexes (le saccharose) en sucres simples (glucose et fructose), moins susceptibles de cristalliser et plus digestes, comme l’explique Mesabeilles.fr.

Quand la butineuse a fini son tour et revient à la ruche avec le nectar, le pollen et parfois le miellat (une substance épaisse et visqueuse, produite des excréments de petits insectes), une ouvrière prend le relais. Elle aspire le nectar du jabot de la butineuse, ce passage d’un jabot à un autre permet d’ajouter de la salive et des sucs enzymatiques pour la bonne conservation du miel, qui servent également à enrichir le pollen.