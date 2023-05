Pourquoi et comment diviser ses plantes d’intérieur ? Réponses avec Francis Peeters

Pour le rempotage, remplissez deux pots d’environ un tiers de terre bien aérée ou de terreau spécial plante d’intérieur. Un substrat aéré, léger permettra aux racines de mieux s’installer et à la plante de bien reprendre. Placez la motte bien au centre et comblez le pourtour avec du terreau.

Ne choisissez pas un pot trop grand. Il faut que les racines occupent un tiers du pot. Si le pot est trop grand, la terre risque d’être trop imbibée d’eau lors des arrosages et faire pourrir les racines. Ne remplissez surtout pas votre pot jusqu’en haut. Il faut laisser un petit interstice de manière à pouvoir arroser sans problème et que l’eau ne déborde pas. Tassez et arrosez.