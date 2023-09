Pourquoi est-il si facile de croire à l’astrologie ?

Des personnes très intelligentes ont pu croire à l’astrologie : le président français François Mitterrand, par exemple, consultait régulièrement une célèbre astrologue, Elisabeth Tessier, avant de prendre des décisions extrêmement importantes pour l’avenir de son pays. On peut donc s’intéresser à l’astrologie sans être forcément un illuminé.

Mais comment fonctionne exactement cette pratique ? Il y a deux principaux éléments dans l’astrologie :

L’aspect prédictif (le fameux horoscope)

La mise en relation de certains tempéraments en fonction du signe du zodiaque.

Au-delà des horoscopes, qui ne bénéficient pas de bases scientifiquement solides, si l’astrologie a encore un tel succès malgré ses faiblesses c’est principalement pour une raison étudiée en psychologie : celle selon laquelle nous avons tendance à faire nous-mêmes les corrélations. Autrement dit on surinterprète les textes pour faire correspondre le plus possible notre caractère à notre signe du zodiaque.