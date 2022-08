Pourquoi est-il important de laisser vivre les syrphes, guêpes et frelons ?

Avant de vouloir tuer ou chasser tout insecte volant de votre environnement, apprenez à distinguer lesquels sont vraiment dangereux. Il arrive que l'on confonde ainsi souvent le syrphe avec une guêpe, celui-ci est pourtant totalement inoffensif. S'il ressemble à une guêpe, il ne pique pas car il ne possède pas de dard.

Le syrphe "est une mouche" selon Virginie Hess, qui se caractérise par son vol bien souvent stationnaire. "Le syrphe est plus petit qu'une guêpe et n'a pas sa taille, à savoir un resserrement entre le thorax et l'abdomen, il est tout droit. Il a des antennes plus courtes et des gros yeux globuleux noirs".

Par ailleurs, "il pollinise les fleurs mais n'est pas une abeille : c'est vraiment un petit insecte qui prête à confusion mais qui est super utile au jardin" assure-t-elle.

En effet, le syrphe est un dévoreur de pucerons : sa larve peut manger jusqu'à 300 pucerons en une nuit. "C'est vraiment un insecticide naturel important. Il est aussi nettoyeur, recycleur naturel : il va décomposer la matière organique. Il a un rôle sanitaire au jardin également. Il pollinise aussi donc est super important pour la reproduction de nos plantes et cultures" remarque la chroniqueuse.

Elle vous conseille ainsi de laisser des parterres de fleurs sauvage pour leur nourriture naturelle tout comme des petits abris en hiver pour le revoir plus facilement au printemps.