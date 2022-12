Pourquoi est-il important de baisser le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse ?

Effectivement, quand on tire la chasse, presque 6 litres d’eau tombent en quelques secondes dans la cuvette. Les scientifiques ont étudié le mouvement de l’eau pour savoir dans quelle mesure cette brusque cascade fabrique des aérosols ou micro-gouttelettes, et en quelle quantité.

Car il est clair qu’en entrant dans une toilette, on apporte avec nous des virus et on peut propager tout un ensemble de maladies. C’est particulièrement important dans les WC publics, ceux des hôpitaux, des aéroports, etc.

Leur technique expérimentale a consisté à installer une toilette dans un laboratoire et à mettre en place des mesures optiques, dont un laser vert pulsé dirigé vers ces micro-gouttelettes. La lumière réfléchie, filmée et photographiée une centaine de fois par seconde, permettait de mesurer leur diamètre, mais aussi leur vitesse et leur dynamique.