Pourquoi est-il important d'avoir des amis au travail ?

Même si, avant la pandémie, une étude montrait que la moitié des travailleurs belges sont insatisfaits de l'ambiance de travail, il en est probablement autrement aujourd'hui que l'open space nous manque carrément (c'est dire à quel point on n'en peut plus!).

Partager un café, un repas ou même des petites conversations au bureau ("Il fait frisquet aujourd'hui !") avec des personnes avec qui l'on s'entend bien rend les journées plus agréables.

On est forcément plus joyeux d'aller au travail quand on sait que l'on y retrouve des gens que l'on apprécie.

Même si les conversations ne volent pas haut et que vous ne referez pas le monde avec la météo, se faire des amis au travail a directement des conséquences sur la santé mentale. Et donc le bonheur. Sachant que le bonheur des Belges est particulièrement entamé depuis la seconde vague de coronavirus et toutes les mesures de restrictions que s'ensuivent, on s'accroche à tout ce qui peut nous apporter un peu de joie !

Une ambiance heureuse au travail favorise la productivité et les employés ont tendance à plus s'impliquer dans leurs tâches. Cela favoriserait aussi des équipes plus soudées et une dynamique d'investissement dans l'entreprise potentiellement plus grande.

Si les employeurs ne peuvent pas forcer les gens à devenir amis, il existe d'autres manières de mettre une bonne ambiance au travail et de favoriser la productivité naturellement.