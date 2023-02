Pourquoi est-ce important de bien mâcher ?

"Globalement, nous mangeons à peu près tous trop vite, et nous ne mastiquons pas assez" débute Véronique Lisse. Les dents ne sont pas inutiles et servent à déchiqueter les aliments en plus petits morceaux. La salive quant à elle contient des enzymes digestives, principalement des amylases, qui font démarrer la digestion des glucides.

Les personnes qui mangent plus vite peuvent avoir un risque d’obésité

Mâcher permet aussi de détruire l’enveloppe autour de certaines cellules alimentaires et de libérer les nutriments. Mâcher influence donc la quantité de bons nutriments qu’on va absorber. La mastication est également importante pour la sensation de satiété. Il a été démontré que plus on mâche, moins on mange. Et inversement. "C’est incroyable, mais il a été montré que les personnes qui mangent le plus vite, peuvent avoir un risque plus que doublé d’obésité, car ils vont manger beaucoup plus" ajoute Véronique Liesse.

Si on mange trop vite, gare aussi aux maux de ventre !

Un aliment qui n’a pas été réduit en bouillie et qui est imprégné de salive arrive dans l’estomac, non prédigéré. Le travail de l’estomac est donc augmenté et les enzymes de la salive ne sont pas présents dans l’estomac : "C’est donc vraiment toute la chaîne de digestion qui est impactée" ajoute Véronique Liesse.

Les ballonnements

Et donc, les aliments restent plus longtemps dans l’estomac et on a le ventre lourd. Une cause très importante et fréquente de ballonnements, c’est le fait de manger vite et sans suffisamment mastiquer. Les conséquences du manque de mastication sont souvent sous-estimées. Ventre lourd, ballonnements, problèmes de digestion… Sans oublier toutes les conséquences d’une mauvaise digestion !

Les déficits nutritionnels

Lorsque les aliments ne sont pas "découpés" correctement, vous n’absorbez pas bien. Ça veut donc également dire moins de vitamines, minéraux, ou même de protéines le cas échéant, donc des déficits nutritionnels. Or notre corps a besoin de tous ces nutriments pour être en bonne santé. Les nutriments mal digérés ne peuvent par ailleurs pas être absorbés. Ils vont donc se retrouver au niveau du côlon, où ils sont fermentés par les bactéries ou les micro-organismes intestinaux : le fameux microbiote ! Ce microbiote risque d’être modifié dans un sens délétère pour la santé.