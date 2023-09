Pourquoi Erdogan peut-il convaincre Poutine de remettre l’accord céréalier sur les rails ?

Et c’est là qu’intervient la Turquie, qui joue les intermédiaires depuis le début. Son président, Recep Tayyip Erdoğan, va tenter ce lundi de convaincre son homologue russe de revenir dans l’accord. Et l’ambition est même plus large puisque le président turc voudrait bien pouvoir se servir d’un éventuel succès comme tremplin pour des négociations de paix plus larges entre l’Ukraine et la Russie. Mais là, on n’y est pas encore.

Sur le plan diplomatique, Recep Tayyip Erdoğan est l’un des rares dirigeants de l’OTAN qui arrive à préserver de bonnes relations avec Vladimir Poutine. Entre les deux pays, il y a comme un échange de bons procédés. Par exemple, quand Vladimir Poutine dit à la Turquie : "OK, on va réduire le prix du gaz russe qu’on vous vend et vous pourrez nous payer plus tard", cela permet d’adoucir les effets de la crise économique turque qui a failli coûter à Erdogan sa réélection en mai. Et puis de son côté, la Turquie, elle, a par exemple refusé de se joindre aux sanctions occidentales qui avaient été décidées contre la Russie.

Dès lors, elle est devenue très importante pour les Russes qui viennent s’y fournir en produits et en services divers. Des relations qui ont aussi été parfois tumultueuses. Les Russes ont par exemple peu apprécié que la Turquie envoie des armes à l’Ukraine et qu’elle soutienne son entrée dans l’OTAN. Mais dans l’ensemble, les deux arrivent à se parler. Recep Tayyip Erdoğan voudrait avancer ce lundi dans les discussions lors de cette rencontre. Pas forcément aboutir, mais il veut faire comprendre aux deux parties, occidentaux et russes, qu’un accord sur les céréales est indispensable pour les deux. Donc aussi pour la Russie qui s’est retirée au motif que ses propres exportations de ses produits agricoles et engrais étaient entravés par les sanctions occidentales.

Erdogan va donc dire aux Russes que s’ils veulent obtenir des avancées, il faudra bien revenir dans l’accord céréalier.