Pourquoi Emmanuel Macron ne fera finalement pas le bilan des "cent jours" ce 14 juillet

Enfin, le troisième chantier prioritaire du chef d’Etat mettait l’accent sur l’Education nationale et la Santé. Sur l’Education nationale, il avait annoncé, entre autres : "Les enseignants seront mieux rémunérés, les élèves seront davantage accompagnés en français et en mathématiques pour leurs devoirs et pratiqueront plus de sport à l’école et les parents verront le remplacement systématique des enseignants absents".

Et pour rajouter un plan de réforme sur le programme des "cent jours", Emmanuel Macron s’était aussi engagé sur une réforme du système de santé en déclarant notamment que 600.000 patients atteints de maladies chroniques disposeront d’un médecin traitant avant la fin de l’année.

Encore plus ambitieux : les services d’urgence devraient être désengorgés d’ici la fin de l’année prochaine.