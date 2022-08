Pourquoi Eminem est génial ?

"The Real Slim Shady", " Rap God " ou encore " Marshall Mathers ", tous ces noms désignent une seule et même personne : Eminem. Cela fait maintenant 25 ans que ce petit gars de Détroit a dynamité la scène rap et a enchainé un nombre colossal de tubes. Mais qu’est-ce qui rend ce rappeur si génial depuis près d’un quart de siècle ?

Lorsqu'il se lance dans le ra, il est le petit blanc péroxydé dans un mode musical rap essentiellement noir. Son premier album INFINITE sort en 1996. Il est très efficace mais il manque cruellement d'identité.